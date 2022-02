Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Einkaufswagen auf S-Bahn-Gleis geworfen - Zeugen gesucht

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Unbekannte Täter warfen am späten Dienstagabend am S-Bahnhof Yorckstraße/Großgörschenstraße einen Einkaufswagen in das Gleisbett. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr musste der Zugführer einer S 1 eine Schnellbremsung bei der Einfahrt in den S-Bahnhof Yorckstraße/Großgörschenstraße einleiten, konnte das Überfahren des Hindernisses jedoch nicht verhindern. Der Einkaufswagen verkeilte sich unter der S-Bahn. Durch den Zusammenstoß entstanden erhebliche Sachschäden am S-Bahn-Zug und es kam zu Zugausfälle und Verspätungen auf der S-Bahn-Linie S 1. Alle Reisenden blieben unverletzt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Ihre Mithilfe:

Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Hinweise zu dem/den Täter/innen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030 / 2977790 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800 / 6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell