Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Trotz Wiedereinreisesperre eingereist - Haftbefehl vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Samstag einen per Haftbefehl gesuchten Mann an der Bundesautobahn 12 bei Frankfurt (Oder) fest. Gegen ihn lag zudem eine aktive Wiedereinreisesperre vor.

Gegen 2:30 Uhr stoppten Einsatzkräfte einen in Richtung Berlin fahrenden grenzüberschreitenden Linienbus an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte.

Bei der Überprüfung eines 38-Jährigen ermittelten sie, dass verschiedene Behörden aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nach ihm suchten. Unter anderem erließ die Staatsanwaltschaft Hamburg vor einem Jahr Haftbefehl gegen den Mann. Das Amtsgericht Hamburg-Wandsbek verurteilte den Gesuchten im Februar 2019 wegen Diebstahls in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, von denen er 57 Tage bereits verbüßt hatte.

Der georgische Staatsangehörige hält sich zudem unerlaubt in Deutschland auf, da gegen ihn seit Dezember 2020 eine bis Juni 2023 befristete Wiedereinreisesperre für die Bundesrepublik vorliegt.

Die Bundespolizei verhaftete ihn und brachte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine brandenburgische Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell