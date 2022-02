Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 70-Jähriger knackt Fahrradschloss

Karlsruhe (ots)

Ein 70-jähriger Mann entwendete am Mittwoch gegen 13:45 Uhr ein Fahrrad in der Hoheneggerstraße, nachdem er zuvor das Fahrradschloss mit einer Zange entfernte. Der Fahrraddieb wurde während der Tatbegehung durch Anwohner beobachtet, die die Polizei verständigten. Der ältere Mann wurde in der Luisenstraße mitsamt Fahrrad, Tatwerkzeug und Fahrradschloss durch Kräfte des Polizeireviers Bruchsal festgestellt. Der Mann ist offenbar dem Obdachlosenmilieu zuzurechnen.

Die Ermittlungen zum Besitzer des Fahrrads dauern an.

Marvin Landes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell