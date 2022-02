Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Büroräume

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu Büroräumen am Altstädter Kirchplatz, in Höhe Renteistraße. Er entkam mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entkam mit elektronischen Geräten und Getränken.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, dem 11.02.2022, gegen 12:30 Uhr, und Montag, dem 14.02.2022, gegen 07:15 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell