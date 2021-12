Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberjettingen: Tageswohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag hebelten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus im südwestlichen Bereich von Oberjettingen ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Im Haus, dessen Bewohner zu dieser Zeit nicht zu Hause waren, wurde ein im Schrank befindlicher Möbeltresor aus seiner Verankerung gerissen und aufgebrochen, mehrere Schmuckkästchen durchsucht. Entwendet wurden verschiedene Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert von mehreren tausend Euro, der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

