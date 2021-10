Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Ein 18-jähriger Radfahrer befuhr am Samstag, gegen 16:07 Uhr, die Viersener Straße aus Richtung Franziskanerstraße in Richtung Hagelkreuzstraße auf der, für seine Fahrtrichtung gesehen, linken Straßenseite. Den Einmündungsbereich Viersener Straße /Hagelkreuzstraße überquerte er trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage. Hierbei wurde er von einer 35-jährigen PKW-Fahrerin erfasst, die die Hagelkreuzstraße in Richtung Viersener Straße befuhr. Der Fahrradfahrer wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb.

