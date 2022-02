Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht durch Zeugenhinweise geklärt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Gütersloh - Am Freitagabend, 11.02.2022, haben zwei Polizeibeamtinnen aus Gütersloh in ihrer Freizeit zur Aufklärung einer Unfallflucht an der Duisburger Straße beigetragen.

Gegen 20:00 Uhr fuhr der Fahrer eines VW Transporters auf dem Parkplatz eines Hallenbads und einer Eisbahn rückwärts und stieß gegen einen abgestellten Mercedes AMG C 63 S. Dies bemerkten die beiden Zeuginnen und sahen, wie der VW-Fahrer von dem Parkplatz an der Duisburger Straße fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die beiden Polizistinnen gaben ihre Beobachtungen, das Kennzeichen und die Richtung, in der Transporter verschwand, an die Einsatzleitstelle der Bielefelder Polizei weiter. Wenig später trafen Streifenbeamte den 48-jährigen VW-Fahrer an seiner Bielefelder Wohnanschrift an. Sie nahmen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtestgerät bestätigte den Verdacht der Beamten, dass der 48-Jährige trotz Alkoholkonsums gefahren war.

Auf der Brackweder Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Transporter Fahrer eine Blutprobe. An dem abgestellten Mercedes entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Aufgrund von bestehenden Beschädigungen konnten die Beamten keine Schadenshöhe an dem VW bestimmen.

