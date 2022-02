Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht gescheitert - Fahrer leistet Widerstand

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, den 11.02.2022, nahmen Polizisten einen 21-jährigen Mann aus Bünde vorläufig fest. Nachdem er einen Alleinunfall verursacht hatte, hatte er vergeblich versucht zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Im Zuge der Festnahme leistete der polizeibekannte Mann Widerstand.

Gegen 23:00 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gemeldet, die auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes an der Engerschen Straße stattgefunden haben soll. Der Mann sei im Anschluss mit seinem Pkw, einem Mercedes C220, in unbekannte Richtung weggefahren.

Während der Anfahrt zum Einsatzort kam den alarmierten Polizeibeamten der beschriebene Pkw auf der Talbrückenstraße entgegen. Sofort beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug derart, dass die Beamten nach einem Wendemanöver keinen Sichtkontakt zum Fahrzeug hatten. Wenig später konnte der flüchtige Mercedes auf der Herforder Straße, in Höhe der Stadtheider Straße, beobachtet werden, wie er in Fahrtrichtung Innenstadt beschleunigte.

Als der 21-Jährige am Willy-Brandt-Platz mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr einfuhr, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet nach links, in den im Inneren des Kreisels befindlichen Grünstreifen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit dem Bordstein, einem Verkehrszeichen, einem Fahnen- und einem Ampelmast.

Anschließend flüchtete der 21-Jährige zu Fuß, konnte aber kurz darauf von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Gegen seine Festnahme leistete der aufgebrachte Mann erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.

Von dem Bünder ging ein erheblicher Alkoholgeruch aus. Für die Abnahme einer Blutprobe wurde der Unfallfahrer mit in das Polizeipräsidium genommen. Es besteht zudem der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hat.

Des Weiteren besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Am Pkw, einem Mercedes C220, entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Die eingangs genannte Frau, eine 20-jährige Bielefelderin, erlitt im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Mann leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell