Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Mitte -

Bei einem Streit in den frühen Stunden des Sonntag, 13.02.2022, erlitt ein Mann schwere Verletzungen. Der Täter stach ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Hals.

Ein angetrunkener 24-Jähriger aus Bad Pyrmont geriet gegen 01:00 Uhr in einem Club an der Feilenstraße mit einem Mann in Streit. Als der Streit sich vor den Club verlagerte, hielten zwei Männer das Opfer fest und der Kontrahent stach ihm mit einem Gegenstand in den Hals. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Sanitäter verarzteten den 24-Jährigen am Tatort und ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Bielefeld unter 0521-545-0 zu wenden.

