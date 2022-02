Polizei Bielefeld

POL-BI: Firmentransporter gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - In der Nacht zu Samstag, 12.02.2022, haben Unbekannte einen VW Transporter gestohlen, der in der Elbeallee abgestellt war.

Ein 45-jähriger Mitarbeiter einer Bielefelder Baufirma hatte den VW Crafter am Freitag gegen 16:00 Uhr an einem Parallelstück der Elbeallee in Nähe der Einmündung Ramsbrockring abgestellt. Als er am Samstagmorgen gegen 06:50 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stand der Transporter nicht mehr am Abstellort. Das Auto hatte Bielefelder Kennzeichen und stammt aus dem Baujahr 2011.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

