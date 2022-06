Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B268

Vierherrenborn (ots)

Am Nachmittag des 28.06.2022 kam es um etwa 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B268 zwischen Vierherrenborn und Steinbachweiher. Beteiligt waren dabei ein PKW und ein Kleintransporter mit Pritschenaufbau einer Baufirma aus dem Bitburger Raum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei bei einem Abbiegevorgang zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des PKW wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Die drei Insassen des Kleintransporters wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen dürfte ein Totalschaden (insgesamt ca. 40.000EUR) vorliegen. Zur Klärung des Unfallherganges wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Zerf, Rettungsdienst mit Notarzt, Rettungshubschrauber der Air Rescue Luxemburg und die Straßenmeisterei Hermeskeil.

