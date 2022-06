Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt

Trier (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, um 07:50 Uhr, wollten Beamte der Polizeiinspektion Schweich einen dunkelblauen VW Golf in der Bonner Straße, im Stadtteil Trier-Pallien, kontrollieren. Nachdem der männliche Fahrzeugführer kurz angehalten hatte, setzte er seine Fahrt jedoch mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte fort. Eine mittels Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier eingerichtete Straßensperre wurde umfahren. Es folgten waghalsige Überholmanöver. An der Einmündung Viktoriastraße / Kölner Straße überfuhr der Pkw eine Verkehrsinsel. Wenig später brach der Sichtkontakt, an der Gabelung zur Hornstraße, zum Fahrzeug ab. Letztlich wurde das Fahrzeug, verlassen und beschädigt, in der Römerstraße festgestellt. Der flüchtige Fahrer konnte im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell