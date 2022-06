Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Schillingen (ots)

Am 27.06.2022 wurde in dem Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, auf dem Friedhofsparkplatz in der Trierer Straße, die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite eines geparkten PKW (Ford) eingeschlagen. Im Weiteren wurde aus dem betreffenden Fahrzeug eine Handtasche mit Wertgegenständen entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503-91510 in Verbindung zu setzten.

