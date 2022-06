Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz im Ermesgraben - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Montag, dem 27.06.2022, zwischen 10:00 Uhr und 14:45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz im Ermesgraben in Schweich, Nähe dortiger DM - Markt, eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher rangierte mit einem bisher unbekannten Fahrzeug vermutlich in oder aus eine Parklücke. Dabei kollidierte er mit der hinteren rechten Stoßfängerecke eines geparkten schwarzen VW Golf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

