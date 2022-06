Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Geisfeld (ots)

Zwischen dem 25.06.2022 und 26.06.2022, wurde versucht in Geisfeld, Dhronstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten durch Aufhebeln an der Haustür, sich gewaltsam Zugang zum Objekt zu verschaffen. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. In das Anwesen gelangten der oder die Täter nicht. Hinweise zur Fluchtrichtung sind nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise, in Bezug auf den versuchten Einbruchsdiebstahl, nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr. 06503-9151-0 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen

