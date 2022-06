Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheit im Verkehr

Widerstand und Beleidigung durch alkoholisierten Fahrradfahrer

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am 26.06.2022, gegen 03.00 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung die Voss-Straße. Hier fiel den Beamten ein Fahrradfahrer auf, der ohne Licht, in starken Schlangenlinien fahrend und mit einem Handy in der Hand unterwegs war. Als er zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte, missachtete er die Aufforderung zum Anhalten und bog in einen für einen PKW nicht passierbaren Fußweg ab. Die Beamten verfolgten den Fahrradfahrer daraufhin zu Fuß und konnten ihn nach kurzer Verfolgung stellen. Während der Kontrolle und Personalienfeststellung versuchte der Fahrradfahrer unvermittelt einen der eingesetzten Beamten zu schlagen, dieser konnte den Schlag aber abwehren. Dem Fahrradfahrer, der weiter in Richtung der Beamten trat, wurden Handfesseln angelegt. Ein dann durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 42-jährigen Sarstedter ergab einen Wert von 2,05 Promille. Auf der Fahrt zur Blutprobenentnahme kam es zu diversen Beleidigungen durch den 42-Jährigen. Als dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, griff er die eingesetzten Beamten erneut an. Daraufhin wurde er dem Polizeigewahrsam in Hildesheim zugeführt. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wurden eingeleitet.

