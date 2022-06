Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Anruf von "Oberkommissar Holzmann"?

Hildesheim (ots)

Hildesheim (mau) - Erneut ist es in Hildesheim zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer lebensälteren Hildesheimerin gekommen.

Zuvor erhielt die Geschädigte einen Telefonanruf, in dem sich der unbekannte Täter als Oberkommissar Holzmann ausgegeben hat. Es wurde behauptet, dass eine Nachbarin ausgeraubt worden sei und die Geschädigte mutmaßlich ebenso Opfer eines Raubes werden könnte. Die Geschädigte solle ihre Wertgegenstände in ihrem Briefkasten deponieren damit diese in Verwahrung genommen werden können. Der Briefkasten solle offengelassen werden, weil die Kollegen nicht persönlich Kontakt zu der Geschädigten suchen würden. Die Geschädigte folgte den Anweisungen des angeblichen Polizisten und deponierte einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag und andere Wertgegenstände in dem Briefkasten, der dann durch unbekannte Täter geleert wurde.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich machen: Wir tun so etwas nicht. Wir rufen niemanden an und erfragen Vermögenswerte oder verabreden eine kontaktlose Abholung von irgendwelchen Wertgegenständen (z.B. Bargeld, Schmuck, EC-Karten, Wertpapiere). Wir fordern Sie auch nicht dazu auf, Ersparnisse von ihrem Bankkonto zu holen, um diese dann an verabredeten Orten (z.B. Briefkästen, private oder öffentliche Müllbehälter) zu deponieren. Wir verlangen von Ihnen auch nicht die Zahlung einer Kaution, weil ein Freund oder Verwandter von Ihnen angeblich irgendwo eine Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und nur so dem Gefängnis entgehen kann.

Seien Sie argwöhnisch, wenn sich andere nach ihrem Vermögen erkundigen. Es ist schließlich ihr lange Erspartes, das innerhalb kurzer Zeit weg sein kann. Beenden Sie Ihrerseits solche Gespräche. Das ist nicht unhöflich. Damit sichern sie Ihr Eigentum. Ziehen Sie sofort Vertraute hinzu, z.B. Nachbarn, die Sie um sich haben. Rufen Sie Freunde oder Verwandte unter den Ihnen bekannten Rufnummern an - auch wenn diese Nummern sich angeblich geändert haben. Rufen Sie Ihre örtlich zuständige Polizei an. Sie erreichen folgende Dienststellen rund um die Uhr, an jedem Tag jeden Jahres:

Polizeiinspektion Hildesheim 05121/9390 Polizeikommissariat Alfeld 05181/91160 Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth 05063/9010 Polizeikommissariat Elze 05068/93030 Polizeikommissariat Sarstedt 05066/9850

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Dienststelle für Sie zuständig ist, rufen Sie irgendeine der o.g. Dienststellen an. Wir werden Ihnen weiterhelfen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell