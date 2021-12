Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein 41-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Freitag die Bundesstraße 62 von Zella-Mehlis nach Benshausen. Auf Höhe der ersten Rechtskurve nach der Unterführung kam ihm ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer entgegen, der zum Teil auf der Gegenfahrspur unterwegs war. Der 41-Jährige versuchte auszuweichen, dennoch stießen die beiden Außenspiegel aneinander. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Es soll sich um einen Lastwagen der Marke "Volvo" gehandelt haben, der blau oder grau lackiert war und an dem ein Sattelauflieger angebracht war. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell