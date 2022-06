POL-HI: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl - Polizei setzt Hubschrauber ein - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (pie). Am Freitag, den 24.06.2022, kam es um 09:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in 31157 Sarstedt. Die 31-jährige Fahrerin eines Audi S4 befuhr die Breslauer Straße in Richtung Heisede und beabsichtigte nach links in die Görlitzer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie jedoch die Vorfahrt eines bevorrechtigten 44-Jährigen, der die Breslauer Straße mit ...

