Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Handtasche gestohlen

Warstein- Sichtigvor (ots)

Opfer eines Handtaschendiebstahls wurde am Montag, 30. Mai, eine 84-jährige Frau in einem Supermarkt an der Möhnestraße. Gegen 14.10 Uhr wurde die Seniorin von einer Frau angesprochen und dadurch abgelenkt. Glücklicherweise bewahrte sie den Pin ihrer EC-Karte nicht in ihrer Geldbörse auf, da Unbekannte unmittelbar versuchten mit der entwendeten Karte Geld an einem Geldautomaten in Belecke abzuheben. Die Tatverdächtige ist zwischen 45 und 50 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02902 91000 entgegen.(jb)

