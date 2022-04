PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ VW entwendet +++

Limburg (ots)

VW entwendet,

Limburg a. d. Lahn, Schiede, 19.04.2022, 22.00 Uhr bis 20.04.2022, 06.00 Uhr

(pa)In der Nacht zum Mittwoch wurde in Limburg ein Pkw gestohlen. Der Fahrer eines blauen Volkswagen Touran stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend am Fahrbahnrand der Schiede ab. Als er am Mittwochmorgen zurückkam, war der VW verschwunden. In dem gestohlenen Fahrzeug, das zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "LM-CE 67" trug, befand sich DJ-Ausrüstung bestehend aus einem Mischpult sowie diversen Lautsprecherboxen. Der Wert des entwendeten Fahrzeugs sowie seines Inhalts wird zusammen auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

