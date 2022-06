Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Rucksacks in der Wasenstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 26.06.2022 wurde im Zeitraum von 13:00 bis 13:05 Uhr ein für nur kurze Zeit unbeaufsichtigter schwarzer Rucksack der Marke "Nike" entwendet. Der Rucksack wurde von dem Geschädigten auf dem Gehweg in Höhe der Wasenstraße 47, Idar-Oberstein abgestellt. Als er wenige Minuten später an die Örtlichkeit zurückkam, war er bereits entwendet. Trotz schneller Nachsuche konnte der Geschädigte keinen möglichen Tatverdächtigen mehr in der Nähe sichten, so dass er Anzeige bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein erstattete.

Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise zu Tat/Täter werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.

