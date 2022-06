Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Diebstähle aus PKW

Trier-Quint und Schweich (ots)

Am Samstag, 25.06.2022, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich zu zwei Fällen, in welchen sich unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu verschlossenen Fahrzeugen verschafften und Wertgegenstände entwendeten. Der erste Sachverhalt ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Wanderparkplatz des Kaiserhammerweihers, welcher sich rechtsseitig der L46 in Fahrtrichtung Zemmer befindet. Hier schlugen die unbekannten Täter die Beifahrerscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum des Fahrzeuges. Dort entwendeten sie eine Geldbörse, in der sich u.a. Bargeld befand. Der zweite Fall ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr auf dem Wanderparkplatz des Heilbrunnens in Schweich. Hier gelangten die unbekannten Täter auf bisher noch unbekannte Weise in das Innere des Fahrzeuges und entwendeten zwei Geldbörsen inklusive Bargeld. Die Polizei weist darauf hin, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 in Verbindung zu setzten.

