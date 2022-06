Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse

Thalfang (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am heutigen Nachmittag in der Zeit von 16 bis 16.30 Uhr während dem Einkauf der Geschädigten in einem ortsansässigen Discounter deren Geldbörse, in welcher sich neben diversen Ausweisdokumenten unter anderem auch Bargeld befand. Das Fehlen stellte diese erst an der Kasse fest. Hiernach begab sich die Geschädigte zu ihrer Wohnanschrift und fand die Geldbörse vor ihrer Haustür. Bei der Überprüfung stellte sie allerdings fest, dass aus der Geldbörse ein hoher zweistelliger Betrag fehlte. Der weitere Inhalt war vollständig. Es ist derzeit unklar, ob die Geldbörse von den unbekannten Tätern oder von Findern dort abgelegt wurde.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftat. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Morbach. Insbesondere wird der eventuelle Finder gebeten sich bei der Dienststelle zu melden.

