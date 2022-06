Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am 25.06.2022 kam es in dem Zeitraum von 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in Höhe der Straße "Naumborn 19" in Hermeskeil. Beim Ausparken beschädigte der Unfallverursacher den geparkten PKW des Geschädigten und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Der PKW des Verursachers müsste vorne rechts beschädigt worden sein, Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell