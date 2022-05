Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Schlutup

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 07.05.2022, ist ein alleinbeteiligter Motorradfahrer bei einem Unfall gestürzt und anschließend durch einen Grundstückszaun gebrochen, wobei er schwer verletzt wurde.

Gegen 02.00 Uhr war ein 40-Jähriger mit einer Suzuki in der Fabrikstraße in Richtung Mecklenburger Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer dann mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach anschließend einen hölzernen Grundstückszaun. Die Suzuki kam ca. sechs Meter vom Zaun entfernt auf dem Grundstück zum Stillstand, der Fahrer wurde zwei Meter hinter dem Motorrad aufgefunden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer nicht ansprechbar. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Totalschaden, die Gesamtschadenshöhe steht zur Zeit noch nicht fest. Die Unfallursache sowie der genaue Unfallablauf müssen nun ermittelt werden. Zeugenhinweise deuten jedoch darauf hin, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die nun auf beeinflussende Substanzen untersucht wird. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Die Polizeistation Schlutup ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell