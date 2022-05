Polizeidirektion Lübeck

Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lübeck (ots)

Bereits am Freitag, den 29. April 2022, ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz im Mönkhofer Weg ein Verkehrsunfall zwischen einem parkenden und einem rangierenden Fahrzeug. Der vermeintliche Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben. Die Ermittlungen zum Geschädigten dauern ebenfalls an.

Etwa gegen 16:40 Uhr vernahm eine Zeugin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Mönkhofer Weg 53 ein lautes Geräusch, das sie einem ausparkenden PKW Audi A4 zuordnete, der während des Rangierens augenscheinlich mit einem unmittelbar daneben abgestellten türkisfarbenen Suzuki kollidierte.

Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des schwarzen Audi mit Lübecker Kennzeichen jedoch davon.

Die 39-jährige Zeugin benachrichtigte abseits des Parkplatzes die Beamten des 4. Polizeireviers, die den Audi überprüften. Der geschädigte Suzuki befand sich im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nicht mehr auf dem Parkplatz.

Durch die Polizei in Blankensee werden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen geführt. In diesem Zusammenhang wird die Halterin oder der Halter eines türkisfarbenen Suzuki Wagon R gesucht, der im linken Bereich des hinteren Stoßfängers beschädigt sein dürfte und am Nachmittag des 29. April 2022 vor dem Supermarkt im Mönkhofer Weg geparkt war. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 6500 oder per E-Mail an Blankensee.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

