Lübeck (ots) - Am Donnerstagnachmittag (05.05.) ereignete sich in Neustadt in Holstein ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten, nachdem zwei PKW frontal zusammenstießen. Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 25-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW Dacia den Kremper Weg aus Neustadt in Holstein kommend in Fahrtrichtung Altenkrempe. Etwa in Höhe der Brücke, die über ...

