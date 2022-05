Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Neustadt in Holstein

Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.05.) ereignete sich in Neustadt in Holstein ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten, nachdem zwei PKW frontal zusammenstießen.

Gegen 14:20 Uhr befuhr eine 25-jährige Ostholsteinerin mit ihrem PKW Dacia den Kremper Weg aus Neustadt in Holstein kommend in Fahrtrichtung Altenkrempe. Etwa in Höhe der Brücke, die über die Autobahn 1 führt, geriet der Dacia in den Gegenverkehr, kollidierte frontal mit einem aus Altenkrempe kommenden VW Fox und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Die 73 Jahre alte Fahrerin wurde aufgrund schwerer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Deren ebenfalls schwer verletzte 90 Jahre alte Beifahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Dacia-Fahrerin erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden.

Beide unfallbeteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der polizeilichen Maßnahmen, die bis 16 Uhr andauerten, erfolgte eine Vollsperrung der Strecke.

Der Gesamtsachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Durch die Polizei in Neustadt/H. werden die Ermittlungen zur genauen Unfallursache geführt.

