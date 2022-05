POL-HL: Ostholstein - Grömitz / Unbekannte beschießen Stockente mit Pfeilen - Zeugen gesucht

Lübeck (ots) - Am Dienstag (03.05.) führten Beamte der Polizeistation in Süsel gezielte Geschwindigkeitskontrollen vor der Süseler Grundschule durch. Insgesamt wurden sieben Verstöße geahndet. In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr richtete die Polizei vor der Grundschule Süsel in der Straße Am Schulzentrum eine Kontrollstelle zur Verkehrsüberwachung ein. Die ...

