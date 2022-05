Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (03.05.) brannte in einem Kleingartenverein in Eutin eine Gartenlaube. Die Flammen griffen außerdem auf zwei benachbarte Parzellen über. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 21:00 Uhr wurde eine 58-jährige Passantin auf einen Feuerschein im Kleingartenverein an der Straße Blaue Lehmkuhle in Eutin aufmerksam und alarmierte die Rettungskräfte. Die eingesetzten ...

mehr