Mit Übergewicht in die Verkehrskontrolle - jeder Dritte am Handy

Am Mittwoch (04.05.2022) führten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Eutin mit Unterstützung von Kräften der Polizeistationen Süsel und Malente eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Im Visier waren die Handynutzung am Steuer sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Insgesamt wurden durch die acht Polizistinnen und Polizisten in der Zeit von 11:30 Uhr bis 16:30 Uhr 60 Fahrzeuge in der Lübecker Landstraße in Eutin kontrolliert. Dabei stellten sie 19 Verstöße durch Benutzung des Mobiltelefons fest. Bei einem Fahrzeug war der Zeitpunkt der fälligen Hauptuntersuchung überschritten. Zudem wurden fünf Kontrollberichte gefertigt, weil Mängel an der Ausrüstung festgestellt oder Papiere nicht mitgeführt wurden. Einem Mofafahrer untersagten die Kontrollkräfte wegen erheblicher technischer Mängel an seinem Gefährt die Weiterfahrt.

Einen Treckerfahrer trifft es besonders hart. Er wurde in die Kontrollstelle gewinkt, weil er verbotener Weise sein Handy nutzte (100 Euro plus einen Punkt). Bei der Kontrolle stellten die Kräfte eine Überladung des Anhängers um 49 Prozent fest. Für den Fahrer bedeutet dies ein weiteres Bußgeld in Höhe von 380 Euro nebst einem Punkt. Der Halter des Gespanns muss wegen der Anordnung der Fahrt mit einem Bußgeld in Höhe von 425 Euro und einem Punkt rechnen.

