Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unter Drogen im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Dienstag, gegen 09:45 Uhr, stoppten Beamte der Polizei einen Audi-Fahrer auf der Stader Straße in Hemmoor. Der 27-jährige Fahrer aus Wischhafen zeigte Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung und wurde durch die Beamten zum Polizeikommissariat in Hemmoor verbracht. Durch einen Drogenvortest erhärtete sich der Verdacht der Beamten. Bei dem Audi-Fahrer wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Drogen und ein Strafverfahren wegen illegalen Drogenbesitzes eingeleitet.

++++++

Wingst. Am Mittwoch, gegen 11:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor in der Straße Moorwege in der Wingst den Fahrer eines E-Scooters (Elektrokleinstfahrzeug). An seinem Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht, zudem war der 18-jährige Fahrer mit ca. 30 km/h unterwegs. Unter diesen Umständen hätte der junge Mann aus Cadenberge eine Fahrerlaubnis für das Gerät vorweisen müssen, die er allerdings nicht besaß. Darüber hinaus zeigte der Cadenberger Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung auf. Gegen ihn wurde eine Blutprobe angeordnet und Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weitere Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Inbetriebnahme eines Fahrzeuges nach Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell