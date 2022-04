Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte manipulieren Baustellenstützen unter der Ochsenbrücke - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter haben vermutlich im Tatzeitraum 14.04.2022 bis 19.04.2022 vier Metallstützen unter der Ochsenbrücke in Freiburg mutwillig so verschoben, dass die Gefahr bestand, dass diese umstürzen, auf den rechten Fahrstreifen der B31a fallen und dort den Straßenverkehr stadteinwärts konkret gefährden.

Die Stützen dienen dazu, Verschalungen zu halten, die unter der Ochsenbrücke angebracht sind, welche derzeit saniert wird.

Es ist nicht der erste Fall, in dem sich Unbekannte an der Baustelle unter der Ochsenbrücke zu schaffen machen: Bereits in der Nacht von Mittwoch, 23.03.2022, auf Donnerstag, 24.03.2022, hatten unbekannte Täter dort Verkehrssicherungsmaterial in die Dreisam geworfen und unter Verwendung von mitgebrachtem Werkzeug die Auflagerkonstruktion eines Gerüstes durch Lösen von Schraubverbindungen in einen gefährlichen Zustand versetzt (Pressemitteilung dazu vom 24.03.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5179379).

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 0761 882-4421.

