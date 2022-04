Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Baggerfahrer schwer verunglückt - mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 22.04.2022, gegen 08:50 Uhr, ist der Fahrer eines Kleinbaggers in einem Ortsteil von Waldshut-Tiengen schwer verunglückt. Der 42-jährige wurde sehr schwer verletzt, als er mit dem Kleinbagger über eine Schwelle aus dem Keller eines Hauses fuhr. Dabei war der Bagger nach vorne abgekippt und hatten den Fahrer am Durchgang eingeklemmt. Ersthelfer konnten den bewusstlosen Verletzten befreien. Nach seiner Erstversorgung kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Schweizer Klinik. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

