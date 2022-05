Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Zahlreiche Aufbrüche von Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.05.) wurden der Polizei mehrere aufgebrochene Fahrzeuge im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord gemeldet. Die genaue Anzahl der Geschädigten steht zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig fest wie die Gesamtschadenshöhe.

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter eine Vielzahl von PKW und mindestens vier Transporter auf. Am häufigsten waren die in den Straßen Am Landgraben und Moristeig sowie in der Fackenburger Allee parkenden Fahrzeuge betroffen. Aber auch im Bereich um die Moislinger Allee kam es vereinzelt zu Taten. In den bislang angezeigten Fällen wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen und im Innenraum gelagerte Werkzeuge sowie zurückgelassene Wertgegenstände entwendet.

Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt.

Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht zum 5. Mai 2022 oder den frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1316245 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell