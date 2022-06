POL-PDTR: Vollbrand eines PKW

Waldrach (ots) - In der Nacht vom 24.06.2022, 22:00 Uhr auf den 25.06.2022, 07:30 Uhr wurde in der Gartenstraße in Waldrach eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Womöglich parkte der Unfallverursacher zuvor auf einem gemeinnützigen Parkplatz in der Gartenstraße und kollidierte beim Rückwärtsausparken mit der Mauer. Der Schaden beläuft ...

