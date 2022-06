POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Thalfang (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am heutigen Nachmittag in der Zeit von 16 bis 16.30 Uhr während dem Einkauf der Geschädigten in einem ortsansässigen Discounter deren Geldbörse, in welcher sich neben diversen Ausweisdokumenten unter anderem auch Bargeld befand. Das Fehlen stellte diese erst an der Kasse fest. Hiernach begab sich die Geschädigte zu ihrer Wohnanschrift und fand die Geldbörse vor ihrer ...

mehr