Polizei Bochum

POL-BO: Reifen zerstochen: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in Witten

Witten (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. Juni) kam es auf der Wideystraße in Witten zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw.

Insgesamt wurden Reifen an 13 Fahrzeugen zerstochen, die entlang der Wideystraße geparkt waren.

Es besteht der dringende Verdacht eines Tatzusammenhangs zu einem weiteren Fall von Sachbeschädigung an einem Pkw auf der angrenzenden Breite Straße. Auch hier wurde in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr an einem Auto ein Reifen zerstochen.

Dank Zeugenaussagen konnte im Fall an der Breite Straße im Nahbereich ein 31-jähriger Wittener als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminwalwache) um weitere Zeugenhinweise.

