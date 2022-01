Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Zeugen verhindern Schlimmeres ++ Senioren bleiben beim Einkaufen in Gefahr ++ 73-jähriger Transporterfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss - Zeugen verhindern Schlimmeres

Zeven/Aspe. Besorgte Zeugen haben der Zevener Polizei am Montagabend von einem vermutlich betrunkenen Kraftfahrer berichtet. Demnach sei der Mann gegen 20.30 Uhr mit einem Sattelzug auf das Betriebsgelände einer Firma an der Industriestraße gefahren, um dort Ware abzuladen. Eine Streifenbesatzung kümmerte sich sofort um die Sache und traf vor Ort auf einen 49-jährigen Fahrer. Die ersten Feststellungen der Beamten deckten sich mit der Meldung der Zeugen. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht: Laut Ergebnis ist der Mann mit über 2,1 Promille im Lastwagen unterwegs gewesen. In seiner Fahrerkabine fand die Polizei eine leere Flaschen Wodka. Der 49-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Senioren bleiben beim Einkaufen in Gefahr

Zeven. Auch im neuen Jahr sind ältere Menschen beim Einkaufen beliebte Opfer von Taschendieben. So ist eine 86-jährige Frau am Montagvormittag in einem Discounter an der Straße Auf der Worth von unbekannten Tätern bestohlen worden. Die Zevenerin hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt und dann aus den Augen gelassen. Genau damit rechneten die Diebe und nahmen ihre Geldbörse heraus. Als die Seniorin die Tat bemerkte, waren sie längst verschwunden.

73-jähriger Transporterfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vorwerk. Schwere Verletzungen hat ein 73-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 113 zwischen Buchholz und Wilstedt erlitten. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Ford Transit nach links von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der Transporter gegen einen Baum. Der Fahrer wurde im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

