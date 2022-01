Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Silvestermeldung++ Einbrüche in Bremervörde und Rotenburg++ Böllerwurf auf Rotenburger Wache

Landkreis Rotenburg (ots)

Landkreis Rotenburg

In der Silvesternacht waren die Polizeidienststellen im Landkreis gut ausgelastet. Während sich auf den Wachen zahlreiche Anrufer über das nicht wenige "Böllern" beschwerten, da irrtümlicherweise von einem Böllerverbot ausgegangen wurde, waren die Streifenwagen im Landkreis mit Streitereien, Sachbeschädigungen und Einbrüchen beschäftigt.

Bremervörde

Am Neujahrsmorgen gegen 04 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Industriestraße. Die eingesetzten Streifenwagen stellte eine beschädigte Eingangstür fest. Die Täter entkamen unerkannt. Wer Hinweise hierzu abgeben kann wird gebeten sich mit der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761-99450 in Verbindung zu setzen.

Rotenburg

Wenige Minuten vor dem Jahreswechsel wurde durch ein jugendliches Duo ein sogenannter "Polenböller" auf den Innenhof der Rotenburger Polizeiwache geworfen. Durch die Detonation entstand leichter Schaden an der Gebäudefassade. Streifenwagen wurden dadurch nicht beschädigt. Sofort machten sich Einsatzkräfte der Rotenburger Wache auf den Weg und einer der beiden Täter konnte nach einer Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Der 17-jährige wurde der Rotenburger Wache zugeführt und später an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn und seinen noch unbekannten Begleiter erwarten mehrere Strafverfahren, unter anderem nach dem Sprengstoffgesetz und Sachbeschädigung.

Am Neujahrmorgen gegen 05 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße Auf dem Rusch. Hier wurde die Eingangstür aufgebrochen und aus dem Verkaufsraum Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Wer hierzu Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Neujahrmorgen gegen 02 Uhr wurde der Rotenburger Wache eine Alarmauslösung bei einer Apotheke in der Harburger Straße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete ein Täter zu Fuß. Nach einer zehnminütigen Verfolgung zu Fuß konnte dieser gestellt werden. Da der 17-jährige Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland aufweisen konnte wurde er vorläufig festgenommen.

