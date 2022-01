Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte brechen fünf Taxis auf ++ Feuerholz aus Schuppen geklaut ++ Zigarettenautomat hält Böller stand ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte brechen fünf Taxis auf

Rotenburg. Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter mehrere Taxis eines Reiseunternehmens an der Zevener Straße aufgebrochen. Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr schlugen sie auf dem Betriebsgelände die Seitenscheiben von vier Mercedes-Fahrzeugen und einem VW Touran ein. Aus den Innenräumen nahmen die Unbekannten mehrere Mobiltelefone mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren tausend Euro.

Feuerholz aus Schuppen geklaut

Hipstedt. Rund 1,5 Raummeter Feuerholz haben unbekannte Täter in den Tagen um den Jahreswechsel in der Straße Am Bahnhof gestohlen. Das Holz befand sich in einem Lagerschuppen auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände. Die Täter dürften es mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Mögliche Zeugen des Diebstahls werden deshalb gebeten, sich unter Telefon 04761/9945-0 bei der Bremervörder Polizei zu melden.

Zigarettenautomat hält Böller stand

Bremervörde. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in der Gnarrenburger Straße zu plündern. Dazu zündeten sie einem Polenböller direkt am Gerät. Der Korpus des Automaten verformte sich zwar, ließ sich aber nicht öffnen. Die Täter verschwanden ohne Beute.

