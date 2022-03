POL-PDKO: Auftreten von falschen Polizeibeamten im Bereich des Dienstgebietes der Polizei Andernach

Boppard (ots) - Am Freitag, dem 04.03.2022, wurde in den frühen Morgenstunden wiederholt eine Sachbeschädigung an einem Weidezaun einer Pferdeweide vor Boppard-Herschwiesen festgestellt. Hierbei wurde das obere Seil, eines aus drei Seilen bestehenden Zaunelements durchtrennt. Durch das durchtrennte Seil wurde die Stromzufuhr zum gesamten Zaun unterbrochen. Wir bitten um Hinweise an die Polizei Boppard unter (06742) ...

