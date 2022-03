Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht vom 04.03.2022 bis 06.03.2022

Boppard (ots)

Am Freitag, dem 04.03.2022, wurde in den frühen Morgenstunden wiederholt eine Sachbeschädigung an einem Weidezaun einer Pferdeweide vor Boppard-Herschwiesen festgestellt. Hierbei wurde das obere Seil, eines aus drei Seilen bestehenden Zaunelements durchtrennt. Durch das durchtrennte Seil wurde die Stromzufuhr zum gesamten Zaun unterbrochen. Wir bitten um Hinweise an die Polizei Boppard unter (06742) 809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de

Im Zeitraum von Freitag, dem 04.03.2022 bis zum Sonntag, dem 06.03.2022 ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Boppard insgesamt acht Verkehrsunfälle mit Sachschaden und zwei Wildunfälle.

