Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Am Donnerstagabend verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in der Rößbühlstraße. Der mutmaßliche Langfinger gelangte zwischen 18 Uhr und 22 Uhr über eine Terrassentür in das Innere, durchwühlte in der Folge mehrere Schränke und stahl Bargeld. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

