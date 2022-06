Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Schweich (ots)

Am Montag, dem 27.06.2022, gegen 13:00 Uhr kam es auf der B 53 im Einmündungsbereich der Westumgehung Schweich zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 68-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr die B 53 aus Fahrtrichtung Trier-Ehrang in Fahrtrichtung Schweich. Als sie nach links in die Umgehungsstraße in Richtung Ermesgraben abbog, übersah sie den ebenfalls auf der B 53 entgegenkommenden Pkw eines 47-jährigen Fahrers. Bei dem teilweise seitlichen Aufprall wurden glücklicherweise beide Unfallbeteiligten nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt, die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 53 musste für eine Stunde in Fahrtrichtung Trier teilgesperrt werden. Im Einsatz befanden sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, ein Notarzt, zwei Rettungswagen und die Straßenmeisterei der Trier-Land.

