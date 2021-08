Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210826.1 Heide: Mann entwendet Handy

Heide (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein Mann aus Hamburg einem Lundener in Heide ein Smartphone entwendet. Eine Streife traf den Beschuldigten nach der Tat an - das Diebesgut hatte er nicht bei sich.

Um 17.20 Uhr ging der 20-jährige Geschädigte in der Güterstraße die Bahnsteigunterführung entlang. Hier sprach ihn ein Unbekannter an und fragte nach Feuer. Als der Angesprochene angab, kein Feuerzeug bei sich zu haben, umarmte ihn sein Gegenüber förmlich und erkundigte sich, ob dies wirklich so sei. Im Anschluss verschwand der Fremde in Richtung Innenstadt und mit ihm das Handy des Anzeigenden. Der Bestohlene alarmierte über einen Imbiss unverzüglich die Polizei, die wenig später einen Tatverdächtigen antraf. Auf ihn passte die Beschreibung des Anzeigenden eindeutig, das Smartphone hatte der Beschuldigte allerdings nicht bei sich. Ein Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von 1,27 Promille, er durfte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen das Revier wieder verlassen und wird sich wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Merle Neufeld

