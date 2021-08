Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal, Lkrs. VS) Renault prallt gegen Audi

Brigachtal (ots)

Bei einem Unfall in der Hauptstraße ist am Montag gegen 13 Uhr ein Renault mit einem Audi zusammengestoßen. Die 36-Jährige in ihrem Scenic-Van kam aus der Mühlengasse und wollte über die Hauptstraße in die Ringstraße fahren. Wegen eines abbiegenden Lastwagens übersah sie den Audi einer 53-Jährigen, die in Richtung Villingen unterwegs war. Mit der Front stieß die Renault-Fahrerin in die linke Seite des Audi A6. Dabei einstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

