Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Erkelenz (ots)

Am 22. Juni (Mittwoch) ereignete sich gegen 19.25 Uhr im Bereich Antwerpener Straße / Adam-Stegerwald-Hof ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zuzog. Eine 22 Jahre alte Frau aus Wassenberg fuhr mit ihrem PKW von der Antwerpener Straße aus nach rechts auf den Adam-Stegerwald-Hof. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-jähriger Erkelenzer mit einem Pedelec aus Richtung Matzerath kommend auf einer Radfahrerfurt und querte den Einmündungsbereich in Fahrtrichtung Innenstadt. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec. Der Radfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Wassenbergerin erlitt einen Schock und suchte ebenfalls ein Krankenhaus auf.

