Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kradfahrer nach Auffahrunfall schwerverletzt

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Mittwoch (22. Juni) kam es um kurz vor 17.30 Uhr auf der Von-Humboldt-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 23-jährige Kradfahrer befuhr die Von-Humboldt-Straße aus Richtung Albert-Jansen-Straße kommend in Fahrtrichtung Hansemannstraße. Unmittelbar vor ihm fuhr ein 48 Jahre alter Geilenkirchener mit seinem PKW. Auf Höhe eines Verbrauchermarktes musste der PKW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der Zweiradfahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf das vor ihm befindliche Fahrzeug auf, stürzte und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

